L'ONU adverteix dels "alarmants senyals" de l'escalada del conflicte a Ucraïna

MADRID, 28 nov. (EUROPA PRESS) -

El secretari general adjunt de Nacions Unides per a Assumptes Polítics, Miroslav Jenca, ha informat aquest dimecres al Consell de Seguretat de l'ONU sobre els "alarmants senyals" que en els darrers dies apunten a una escalada del conflicte a Ucraïna, després de l'atac rus amb un míssil balístic contra Dnipró.

Durant la seva intervenció davant l'òrgan consultiu, Jenca ha abordat "els més recents esdeveniments de la conflagració que va superar ja els mil dies i que ha tingut un cost humanitari enorme per a la població ucraïnesa".

Aquesta declaració es produeix després que l'Exèrcit rus llancés la setmana passada un atac amb un míssil balístic d'abast mitjà afectant a la ciutat ucraïnesa de Dnipró, i impactant en particular sobre la zona industrial situada al sud-oest de la localitat.

"Segons les autoritats ucraïneses, el míssil estava equipat amb sis ogives, cadascuna amb sis submunicions, i va trigar només 15 minuts a arribar des del lloc de llançament a la regió d'Astrakhan, a Rússia, a uns mil quilòmetres de Dnipró", ha relatat.

El sotssecretari ha aprofitat per condemnar "tots els atacs contra objectius i infraestructures crítiques, independentment del sistema d'armes utilitzat", alhora que ha instat als membres del Consell de Seguretat a que actuïn per "revertir el perillós cicle d'escalada".

En aquest sentit, el sotssecretari ha urgit a "totes les parts involucrades" en el conflicte el "cost del qual és ja massa alt per als ucraïnesos i per al món" a adoptar mesures "immediates" per reduir les hostilitats i els ha instat a "abstenir-se de qualsevol acció o retòrica que pugui aguditzar-la, causant un major patiment a la població civil i posant en greu risc la pau i seguretat" al món.

Per això, es necessita "una voluntat política genuïna i esforços diplomàtics inclusius" que vagin en línia amb la Carta de les Nacions Unides, la legislació internacional i les resolucions de l'Assemblea General de l'ONU.