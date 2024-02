Londres destaca que Ucraïna "domina l'oest del mar Negre"

MADRID, 25 febr. (EUROPA PRESS) -

L'estratègia de guerra asimètrica que ha iniciat per Ucraïna per contrarestar la superioritat naval russa al mar Negre li ha permès dominar l'oest d'aquesta regió marítima i recuperar les rutes comercials per a l'exportació de cereal fins a nivells previs a la invasió del febrer del 2022, segons ha destacat el Regne Unit en el seu informe diari d'intel·ligència sobre la guerra.

"La inèrcia d'Ucraïna li ha permès dominar l'oest del mar Negre. Això ha permès incrementar les exportacions (...) fins a nivells superiors als de la (extinta) iniciativa de cereal del mar Negre i igualar els previs a la guerra", ha ressaltat Londres.

Les "alternatives asimètriques" d'Ucraïna amb míssils guiats i embarcacions no tripulades davant l'absència d'una armada pròpia, "han impedit a Rússia interferir en les rutes comercials marítimes" principalment al nord-oest del mar Negre.

Ucraïna "ha obligat la flota del mar Negre a reubicar les zones operatives cap a l'est del mar Negre amb atacs com els que li han permès enfonsar el 'Ivanovets' o el 'Caesar Kunikov'. Londres destaca, a més, que la flota del mar Negre russa ha tingut tres comandants diferents des de l'inici de la guerra.

"Malgrat la capacitat de Rússia d'atacar Ucraïna utilitzant vaixells des de la relativa seguretat de l'est del mar Negre, és cada cop més evident que la defensa adoptada per pal·liar els atacs no convencionals ucraïnesos al mar no està funcionant com es pretenia", ha remarcat l'informe de la intel·ligència militar britànica.