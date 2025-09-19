Londres creu que les maniobres militars de Moscou i Minsk han estat menys multitudinàries

MADRID 19 set. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats britàniques han apuntat aquest divendres que els exercicis militars conjunts d'aquest any entre Rússia i Bielorússia --els Zapad 2025-- d'aquesta setmana han estat menys multitudinaris que en altres ocasions per l'actual situació de la guerra a Ucraïna.
"És probable que hi participessin menys tropes terrestres i vehicles blindats que en les anteriors maniobres anuals russes a causa del fort compromís de Rússia amb la invasió il·legal d'Ucraïna", ha valorat el Ministeri de Defensa britànic.
Londres posa en dubte les declaracions del president rus, Vladímir Putin, sobre la participació de més de 100.000 militars en aquestes maniobres i creu que "és probable que de Rússia no hi participessin més de 10.000 efectius de les forces terrestres dels districtes de Moscou i Leningrad, inclòs Kaliningrad".
Mentre que de Bielorússia, serien prop de la meitat dels 13.000 soldats anunciats.
Amb tot, el Ministeri de Defensa ha destacat "un important component marítim" en aquestes maniobres, amb proves de míssils hipersònics al mar de Barentz, a més de desembarcaments aeris i amfibis.