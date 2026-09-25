Londres anuncia un paquet d'ajuda de més de 100 milions per a la recuperació de Gaza i Cisjordània

Dinendra Haria / Zuma Press / Europa Press
MADRID, 25 set. (EUROPA PRESS) -
El Govern del Regne Unit ha anunciat un nou paquet per valor de 88 milions de lliures esterlines (una mica més de 102 milions d'euros) destinat a reforçar l'assistència humanitària i la recuperació primerenca de la població palestina afectada pel conflicte a Gaza i Cisjordània, amb fons dirigits a serveis sanitaris, accés a aigua potable, sanejament, higiene, entre altres.
Així ho ha comunicat el ministre britànic d'Afers exteriors, Ed Miliband, durant l'Assemblea General de les Nacions Unides, en un moment marcat per la deterioració de les condicions humanitàries a la Franja de Gaza i l'augment de la violència a Cisjordània.
"És vital que els civils a Gaza tinguin accés sense restriccions a l'ajuda humanitària", ha assenyalat Miliband, qui ha defensat el compromís britànic amb l'assistència sanitària destinada a els qui necessiten atenció "amb urgència".