L'OMS informa de la mort de 27 nens per desnutrició a Gaza des de l'octubre

MADRID, 4 abr. (EUROPA PRESS) -

El director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha informat aquest dimecres que almenys 27 nens han mort per desnutrició a la Franja de Gaza des de l'inici dels atacs israelians el passat mes d'octubre, originats en resposta a l'assalt del Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) contra Israel.

"Segons els informes, 27 nens han mort per desnutrició a Gaza des de l'octubre del 2023. Aquesta xifra augmentarà si no es produeix un alto el foc immediat i no es garanteix la seguretat per augmentar l'ajuda", ha publicat en el seu compte de la xarxa social X.

Els continus atacs d'Israel contra la població civil, contra treballadors humanitaris i contra infraestructura vital per a la població han provocat una greu crisi humanitària a l'enclavament, que ha començat a patir escassetat d'aliments, especialment a la zona nord, la part més castigada i on va començar l'ofensiva terrestre israeliana.

L'exèrcit d'Israel va començar les operacions contra Gaza arran dels atacs de Hamas del passat 7 d'octubre, que van deixar 1.200 morts i 240 ostatges, dels quals han alliberat un centenar. Des d'aleshores, les autoritats palestines han notificat la defunció de gairebé 33.000 palestins a Gaza, als quals se sumen prop de 440 a Cisjordània i Jerusalem Est per les accions de les forces de seguretat i els colons israelians.