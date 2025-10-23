Publicat 23/10/2025 07:16

L'OMS evacua a més de 40 pacients crítics de Gaza i alerta que queden prop de 15.000 a l'espera

   L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha evacuat aquest dimecres a la nit de la Franja de Gaza a més de 40 pacients crítics en la primera operació d'aquest tipus des de la signatura de l'acord d'alto el foc entre Israel i el Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) el passat 9 d'octubre, però ha alertat que falten prop de 15.000 ferits pendents de la seva sortida.

   "L'OMS ha dirigit avui l'evacuació mèdica de 41 pacients crítics i 145 acompanyants de Gaza, la primera des de l'alto el foc", ha anunciat el director general de l'organització, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a través de la xarxa social X.

   Amb tot, ha alertat que "al voltant de 15.000 pacients segueixen esperant l'aprovació per rebre atenció mèdica" fora de l'enclavament palestí. "Seguim demanant als països que mostrin la seva solidaritat i que s'obrin totes les vies per agilitzar l'evacuació mèdica", ha subratllat.

