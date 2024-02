L'OMS alerta que l'hospital de Nasser va deixar de funcionar amb 200 pacients encara en tractament

MADRID, 18 febr. (EUROPA PRESS) -

El director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha alertat aquest diumenge que el Complex Mèdic de Nasser, a la ciutat de Khan Yunis i el segon més gran de tota la Franja de Gaza, ha deixat de funcionar amb 200 pacients que encara necessiten ser atesos.

"L'hospital de Nasser a Gaza ja no funciona", ha denunciat Tedros a través del seu compte de la xarxa social X, després d'un "setge" per part de les forces israelianes que s'ha perllongat durant setmanes "seguit d'unes batudes que encara continuen".

Tedros també ha denunciat que s'ha impedit a un equip de l'OMS accedir a l'hospital per avaluar en quines condicions es troben els pacients i les necessitats mèdiques crítiques que precisen, malgrat que també hi havien anat per entregar combustible amb el qual poder alimentar els generadors.

"Encara queden uns 200 pacients a l'hospital. Almenys 20 necessiten ser traslladats urgentment a altres hospitals per rebre atenció sanitària. La derivació mèdica és un dret de tot pacient", ha remarcat Tedros.

"El cost dels retards el pagaran els pacients amb les seves vides", ha advertit.

Per la seva banda, la Mitja Lluna Roja Palestina també ha indicat aquest diumenge a través de les seves xarxes socials que l'exèrcit israelià ha estat llançant foc d'artilleria contra el tercer pis de l'hospital Al-Amal a Khan Yunis. El centre també ha estat objectiu d'un setge durant les últimes setmanes.