L'OIEA no detecta increments de radiació després dels atacs dels EUA a les instal·lacions nuclears de l'Iran

La Junta de Governadors de l'agència es reunirà d'urgència aquest dilluns per estudiar la situació

MADRID, 22 juny (EUROPA PRESS) -

L'Organisme Internacional per a l'Energia Atòmica (OIEA), l'agència nuclear de les Nacions Unides, ha informat que ara com ara no hi ha un increment dels nivells de radioactivitat a cap de les tres instal·lacions nuclears iranianes atacades aquesta matinada pels Estats Units contra Esfahan, Natanz i Fordo.

"Després dels atacs a tres instal·lacions nuclears a l'Iran, inclosa Fordo, l'OIEA pot confirmar que fins al moment no s'ha informat de cap augment en els nivells de radiació fora de les instal·lacions", ha indicat l'OIEA en un missatge a X.

L'agència de l'ONU ha sostingut que continuarà "fent avaluacions addicionals" per detectar una possible contaminació nuclear de les zones afectes i que informaran quan tingui informació disponible.

Per la seva banda, el director general de l'OIEA, Rafael Grossi, ha convocat una reunió extraordinària aquest dilluns de la Junta de Governadors de l'agència per tractar la "situació urgent" després dels bombardejos nord-americans.

Poc després dels atacs, responsables iranians van explicar que l'absència d'un increment de la radiació era normal perquè durant els últims dies havien evacuat el material radioactiu de les zones aconseguides, en previsió d'un possible atac nord-americà, en particular contra la instal·lació subterrània de Fordo, aconseguida per bombes d'alta penetració.

Per la seva banda, l'Organització de l'Energia Atòmica de l'Iran (OEAI) ha condemnat els "brutals atacs" contra els principals centres de desenvolupament nuclear iranians i ha garantit que "no permetrà que es detingui el camí del desenvolupament d'aquesta indústria nacional".