L'OIEA avisa que l'Iran ha incrementat en un 50% les reserves d'urani altament enriquit en tres mesos

L'agència nuclear de l'ONU no es veu capaç de garantir que el programa nuclear de l'Iran sigui "exclusivament pacífic"

MADRID, 31 maig (EUROPA PRESS) -

L'Organisme Internacional de l'Energia Atòmica (OIEA) ha avisat que l'Iran ha augmentat en un 50% les seves reserves d'urani altament enriquit i que ara compta amb material per fabricar deu bombes atòmiques, segons fa saber en un informe en què l'agència nuclear de les Nacions Unides es declara incapaç de garantir que el programa iranià sigui "exclusivament pacífic", com insisteixen les autoritats de Teheran.

Aquestes conclusions venen dins del primer informe que publica l'OIEA des del començament de les converses indirectes entre l'Iran i els Estats Units sobre el programa nuclear de la república islàmica; quatre rondes de converses que ara mateix travessen un lleuger escull atès que han començat a abordar un dels principals punts de fricció: la rotunda negativa de l'Iran a abandonar el seu procés d'enriquiment d'urani.

A l'informe, de caràcter confidencial i recollit per Bloomberg, l'OIEA estima que l'Iran ja acumula 409 quilos d'urani d'alt enriquiment --que presenta una concentració de l'isòtop O235 per sobre del 60%-- quantitat per fer nuclis de fins a deu bombes nuclears.

"La ràpida acumulació d'urani altament enriquit és motiu de greu preocupació", fa saber el director general de l'OIEA, Rafael Mariano Grossi, a l'informe de 22 pàgines, en què avisa que "l'organisme no pot garantir que el programa nuclear de l'Iran sigui exclusivament pacífic".

L'informe indica que encara queden obstacles importants abans que l'Iran pugui dissipar les preocupacions dels observadors internacionals que actualment supervisen el programa nuclear del país. Fins i tot mentre els diplomàtics de Teheran busquen una distensió nuclear amb els Estats Units, els funcionaris iranians continuen obstaculitzant una investigació de l'OIEA sobre partícules d'urani detectades a llocs no declarats.

"L'organisme conclou que l'Iran no ha declarat material nuclear ni activitats relacionades amb l'energia nuclear a tres llocs tampoc declarats", ha afegit Grossi a l'informe, que podria utilitzar-se per remetre Teheran al Consell de Seguretat de l'ONU.

La Junta de Governadors de l'OIEA es reuneix el 9 de juny a Viena per debatre les últimes troballes, mentre que els països europeus han deixat oberta la possibilitat de remetre el cas de l'Iran al Consell de Seguretat de l'ONU, en què podrien reimposar-se àmplies sancions internacionals.

Si bé els observadors de l'OIEA --que continuen amb les activitats de verificació sobre el terreny a l'Iran-- no tenen indicis creïbles que el país oculti la seva producció d'armes, els recents anuncis han augmentat la seva preocupació. "Les reiterades declaracions d'ex-alts funcionaris iranians, relacionades amb la plena capacitat de l'Iran per fabricar armes nuclears, continuen generant preocupació", ha afegit l'organisme.

Si bé l'Iran continua produint urani enriquit a nivells més baixos, la preocupació internacional s'ha centrat en el seu creixent arsenal d'urani enriquit al 60%. Aquest material podria ser ràpidament enriquit a nivells típics de les armes nuclears, una preocupació que des de fa temps amoïna els Estats Units, Europa i Israel.

L'Iran sempre ha negat que el seu desenvolupament nuclear tingui finalitats militars i afirmat que se centra en l'energia i la tecnologia civil.

Després de retirar-se d'un acord internacional que limitava l'activitat nuclear de l'Iran a canvi d'un alleujament de les sancions durant el seu primer mandat, Trump ha oscil·lat entre defensar les negociacions i reactivar l'anomenada "campanya de màxima pressió" per afeblir l'economia de la nació del golf Pèrsic.

Els preus del petroli es van disparar temporalment la setmana passada després d'informes que suggerien que Israel es preparava per bombardejar les instal·lacions nuclears de l'Iran, la qual cosa podria arrossegar els Estats Units a un altre conflicte al Pròxim Orient.

ISRAEL CRIDA LA COMUNITAT INTERNACIONAL A ACTUAR "IMMEDIATAMENT"

En una primera reacció a la filtració del document, l'oficina del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha cridat a l'acció internacional urgent.

"La comunitat internacional ha d'actuar immediatament per detenir l'Iran", fa saber el comunicat de l'oficina de Netanyahu, abans d'assegurar que semblant nivell d'enriquiment "existeix només en països que estan perseguint la fabricació d'armes nuclears, sense justificació civil en absolut".