L'oficina de Netanyahu confirma un acord d'alto el foc amb Hamas després de la "crisi d'última hora"

L'oficina del primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha confirmat aquest divendres la signatura d'un acord d'alto el foc a la Franja de Gaza amb el Moviment de Resistència Islàmica (Hamas), gairebé un dia després de denunciar que el grup palestí estava creant "una crisi a última hora" en retractar-se "d'enteses explícites".

Netanyahu ha convocat una reunió del gabinet de seguretat per a aquest divendres amb la finalitat de celebrar una votació sobre l'acord, que serà aprovat aquest dissabte. "L'Estat d'Israel està compromès a aconseguir tots els objectius de la guerra, inclòs el retorn de tots els nostres ostatges, tant els vius com els morts", resa un comunicat recollit pel diari 'Times of Israel'.

Hores abans, el primer ministre va sostenir que "Hamas està renegant de les enteses i creant una crisi a última hora que impedeix un acord", al·legant que retractar-se de l'acordat amb els mediadors i Israel era "un intent d'extorsió en l'últim minut". Així, va assenyalar que Israel no fixaria una data per a la reunió del gabinet fins que Hamás aprovés tots els detalls.

No obstant això, diversos alts càrrecs del braç polític de Hamas van reaccionar immediatament a les paraules de Netanyahu per recalcar que el grup islamista palestí "està compromès amb l'acord d'alto dl foc anunciat pels mediadors" i denunciant que les acusacions abocades "són infundades". "L'ocupació vol crear un estat de tensió en un moment crític i reclamem que sigui obligada a aplicar l'acord", van assegurar.

A més, des que es va anunciar l'acord d'alto el foc, s'han registrat més de 80 palestins morts a la Franja de Gaza per bombardejos de les Forces de Defensa d'Israel (FDI), segons les autoritats gazatíes.