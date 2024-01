L'oficialista William Lai guanya les eleccions presidencials de Taiwan

MADRID, 13 gen. (EUROPA PRESS) -

El candidat de l'oficialista Partit Progressista Democràtic (PPD), William Lai, ha guanyat les eleccions presidencials celebrades aquest dissabte a Taiwan amb un 40,73 per cent dels vots, segons resultats provisionals corresponents al 87 per cent de l'escrutini.

Els dos rivals principals de Lai ja han reconegut la seva victòria, segons informa el diari 'Taipei Times'. El candidat presidencial del Partit Nacionalista de la Xina, la formació Kuomintang, Hou Yu Ih, seria el segon més votat amb un 33,27 per cent, per davant del candidat del Partit Popular de Taiwan (TPP), Ko Wen Je, que hauria aconseguit un 26,01 per cent de suport, segons dades de la Comissió Electoral Central.

Lai es perfila així com a successor de la presidenta sortint Tsai Ing Wen, també del PPD, considerada la formació més allunyada de les posicions de Pequín.

Queda per concretar el resultat de les legislatives, en les quals el PPD podria perdre la majoria absoluta de la qual ha gaudit durant aquests últims vuit anys. Ara com ara, el partit ostenta 62 escons dels 113 que componen la cambra, però cal recordar la irrupció del relativament nou Partit Popular de Taiwan, que podria canviar el panorama assembleari.

Les eleccions han tingut lloc en un ambient d'absoluta tranquil·litat, tot i que la policia de Taiwan ha constatat 92 casos de violacions de la llei electoral, la meitat dels quals per fer fotos d'una papereta o portar un telèfon a la cabina de votació.