L'oficialista Laura Fernández es fa amb la Presidència de Costa Rica a la primera volta

Europa Press/Contacto/Francisco Canedo
MADRID, 2 febr. (EUROPA PRESS) -
La candidata de l'oficialista Partit Poble Sobirà (PPSO) a la Presidència de Costa Rica, Laura Fernández, ha guanyat la primera volta de les eleccions al país centreamericà en fer-se amb el 48,51% dels vots, la qual cosa la situa per sobre del llindar necessari per evitar una segona volta.
Fernández ha aconseguit superar així el 40% requerit per ometre la segona ronda de les eleccions presidencials i es disposa a continuar la tasca del líder dretà Rodrigo Chaves, després d'uns comicis en els quals ha participat el 69,93% de l'electorat, segons les dades provisionals facilitades pel Tribunal Superior Electoral (TSE) amb el 88,43% de les taules escrutades.
De fet, l'actual mandatari ja li ha comunicat les seves felicitacions per via telefònica, segons ha recollit el portal de notícies 'CR Hoy', a qui va formar part del seu gabinet, primer com a ministra de Planificació Nacional i Política Econòmica i després com a responsable de Presidència, fins que va renunciar al gener del 2025 per presentar la seva candidatura.