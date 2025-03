L'ofensiva israeliana deixa ja més de 50.000 palestins morts a Gaza des del 7-O

Entre els morts hi ha 15.613 menors d'edat, dels quals 872 no havien complert encara el seu primer any de vida i 247 eren nounats

El Ministeri de Salut de Gaza ha anunciat aquest diumenge que l'operació militar israeliana desencadenada a l'enclavament palestí ha causat ja més de 50.000 morts des del 7 d'octubre del 2023.

Segons l'últim recompte publicat aquest diumenge pel Ministeri, sota l'autoritat del moviment islamista Hamas, un total aproximat de 50.021 palestins han mort i 113.274 han resultat ferits des del començament de les operacions d'Israel després de l'atac efectuat per les milícies palestines al seu territori, i que es van saldar amb més de 1.200 morts.

El Ministeri ha precisat que les operacions israelianes de les últimes hores han deixat 41 morts i 61 ferits en les últimes 24 hores i que, des que Israel va decidir donar per conclòs l'alto el foc el 18 de març, en les seves operacions han mort 673 palestins i 1.233 han restultado ferits.

El director general del Ministeri de Sanitat gazià, el doctor Munir al-Barash, ha explicat posteriorment que entre els morts hi ha 15.613 menors d'edat, dels quals 872 no havien complert encara el seu primer any de vida i 247 eren nounats.

Al-Bashra ha denunciat que prop del 7% del total de la població ha estat víctima de l'ofensiva militar israeliana ja sigui per ferides o directament la mort.

Quant als ferits, més de 25.000 requereixen de rehabilitació i tractaments a llarg termini, mentre que hi ha uns 4.700 casos d'amputacions, entre els quals figuren prop de 850 nens.

Al-Bashra ha denunciat d'altra banda la "deterioració encara més greu" de la situació a la Franja de Gaza a causa del "bloqueig continu i total" imposat per les forces armades israelianes que impedeix l'entrada d'ajuda humanitària i material sanitari. "Els hospitals ja no poden atendre l'afluència massiva de ferits, arran de la manca d'equipament mèdic i recursos bàsics davant de la creixent agressió israeliana", s'ha lamentat.