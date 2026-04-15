L'OEA reconeix el clima "pacífic" de les eleccions al Perú però alerta d'errors i "demores considerables"

MADRID, 15 abr. (EUROPA PRESS) -
La Missió d'Observació Electoral de l'Organització dels Estats Americans (MOE/OEA) per a les eleccions generals del Perú ha assenyalat aquest dimarts per la nit que, malgrat que els comicis s'han desenvolupat de manera "pacífica" i "ordenada", sí s'han registrat fallades logístiques i tècnics, així com "demores considerables" que, fins i tot, han arribat a alimentar les "narratives de frau difoses en alguns sectors polítics" des de la campanya preelectoral.
"En els recintes observats, els comicis es van desenvolupar de forma pacífica i ordenada. No obstant això, la MOE/OEA va poder observar l'organització de protestes enfront d'edificis de les autoritats electorals, després de la jornada electoral", ha indicat l'organització en el primer informe elaborat en relació amb aquesta trucada a les urnes al país andí.
En el referit document, on la Missió fa un diagnòstic del desenvolupament de la jornada, l'OEA realitza una sèrie de recomanacions de cara a la segona volta presidencial, prevista per al proper 7 de juny, a nivell de logística i tecnologia.