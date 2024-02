L'OEA expressa la seva preocupació per la demora i la falta d'uniformitat de l'escrutini en les eleccions d'El Salvador

El TSE salvadorenc fa oficial el triomf de Bukele amb el 84,6 per cent dels vots



MADRID, 18 febr. (EUROPA PRESS) -

La Missió d'Observació Electoral de l'Organització d'Estats Americans (MOE/OEA) instal·lada a El Salvador amb motiu dels comicis presidencials i legislatives del passat 4 de febrer ha evidenciat aquest dissabte la seva preocupació per "la demora i la falta d'uniformitat" en l'escrutini final.

"La Missió ha observat una falta de control per part del Tribunal Suprem Electoral (TSE) sobre el desenvolupament d'aquesta etapa en la qual, en moltes ocasions, les decisions queden en mans dels representants dels partits polítics", ha denunciat l'organisme en un comunicat en el qual ha apuntat que, tot i que els membres de les meses on es compten els vots disposen d'"un instructiu per dur a terme les tasques", els processos de revisió "no es realitzen de manera estandarditzada".

Això es deu, segons la MOE/OEA, a la "deficient" capacitació de les persones a càrrec de la digitalització, i al fet que "en la majoria de casos" el contingut d'aquestes instruccions "no es coneix, no es té en compte, o no respon als casos que es presenten", la qual cosa "ha provocat retards i diferències importants en els temps de processament".

La Missió també ha assenyalat que "no s'ha respectat el nombre de vigilants establert per partit polític" i que el Partit Noves Idees no només "compta amb una quantitat de persones notòriament superior a la resta", sinó que "en ocasions ha assumit una actitud dominant i intimidatoria contra les persones que representen altres partits i contra els observadors", una actitud que el grup ha rebutjat "enèrgicament".

Així, la MOE ha instat les autoritats a informar "totes les parts involucrades en l'escrutini sobre el rol dels observadors" i ha demanat que es "respectin els acords signats que permeten als seus integrants dur a terme la feina tècnica per a la qual va ser convidada".

En la mateixa línia, l'OEA ha posat l'accent en el paper "fonamental" del TSE en el procés d'escrutini i han requerit que "assumeixi el control" i garanteixi un espai d'"equitat i transparència" per a funcionaris, militants, observadors nacionals i internacionals i periodistes durant l'escrutini i també "de cara a les eleccions municipals que se celebraran el 3 de març" perquè "el que ha passat en les eleccions presidencial i legislatives no torni a passar".

Aquesta setmana, el Tribunal Suprem Electoral (TSE) salvadorenc iniciava l'"escrutini final" de les eleccions legislatives, després de les resolucions registrades en el primer recompte i després que els partits de l'oposició van denunciar presumptes irregularitats.

D'acord amb l'última actualització, l'escrutini ja es troba en el 66 per cent, per la qual cosa, segons el jutge del TSE, Guillermo Wellman, aquest diumenge es podria confirmar de manera oficial la conformació de la pròxima Assemblea Legislativa per al període 2024-2027.

EL TSE FA OFICIAL EL TRIOMF DE BUKELE

Aquest dissabte, el TSE va divulgar l'acta de l'escrutini final de les presidencials del 4 de febrer, si bé, a l'espera que el tribunal es pronunciés de manera oficial, el president Bukele es va afanyar a proclamar el seu triomf amb prou feines unes hores després del tancament dels col·legis electorals.

Així, el TSE ha confirmat el que ja se sabia, que Bukele i el seu company de fórmula, el vicepresident Félix Ulloa, van ser reelegits amb el 84,6 per cent dels vots, la qual cosa suposen uns de 2,7 milions de sufragis.

Molt per darrere van quedar els candidats del Front Farabundo Martí per a l'Alliberament Nacional (FMLN), Manuel Flores, i d'Aliança Republicana Nacionalista (SORRA), Joel Sánchez. El primer va obtenir un 6,4 per cent dels vots pel 5,5 per cent del segon.

El TSE també ha informat que 1.760 vots han estat impugnats, a banda dels 60.027 declarats nuls i 15.064 abstencions.