Localitzats els dos velers amb ajuda humanitària per a Cuba buscats des del dijous

MADRID 28 març (EUROPA PRESS) -
Els velers 'Tiger Moth' i 'Friend Ship', dos dels participants en la iniciativa internacional Nuestra América per a l'enviament d'ajuda humanitària a Cuba han estat finalment localitzats després de perdre contacte en el seu trajecte des de Mèxic a Cuba.
"Una aeronau de l'Armada de Mèxic va localitzar a les embarcacions tipus catamarà que s'estaven buscant en el Carib. Van ser localitzats a 80 milles nàutiques al nord-oest de l'Havana, Cuba", ha indicat la Secretaria de Marina mexicana en un comunicat.
Un buc de l'Armada mexicana es dirigeix ja a la zona per "brindar suport" mentre es manté comunicació via radio.
El comboi 'Nuestra América' ha informat també de la localització de les dues embarcacions que van sortir fa una setmana de Isla Mujeres, a l'estat mexicà de Quintana Rosego, rumb a Cuba amb 9 tripulants de França, Estats Units i Rússia. Ambdues "estan fora de perill", segons l'organització.
"Estem alleujats de confirmar que els dos velers han estat localitzats per la Marina mexicana. Les tripulacions estan fora de perill i els vaixells continuen el seu trajecte a l'Havana", ha apuntat un portaveu citat per la cadena mexicana Televisa.
L'Armada mexicana va informar el dijous de l'engegada d'una operació de recerca per localitzar aquestes dues naus a la qual també es va sumar Cuba.
El president nord-americà, Donald Trump, va anunciar al gener que imposaria aranzels a qualsevol país que vengués petroli a Cuba, una mesura que es va sumar a l'embargament ja en vigor des de fa dècades. La iniciativa de Trump té l'objectiu declarat de forçar canvis polítics a Cuba.