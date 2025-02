L'M23 anuncia formalment que ha conquistat la capital de Kivu del Sud en resposta als atacs de l'exèrcit

MADRID 15 febr. (EUROPA PRESS) -

La milícia del Moviment 23 de Març (M23) ha anunciat aquest dissabte la conquesta de la capital de la província congolesa de Kivu del Sud, Bukavu, en la culminació d'una ofensiva, asseguren, provocada per l'exèrcit de la RDC i els seus "atacs contra la població civil".

Encara que l'M23 havia assegurat a principis del mes que no tenia intenció d'atacar la ciutat, l'extensió política de la milícia, l'Aliança del Riu Congo, ha denunciat aquest dissabte que els "atacs" de l'exèrcit van portar els guerrillers primer a assumir el control del pròxim aeroport de Kavumu --que "l'exèrcit emprava per llançar atacs aeris contra la població", segons el grup-- abans de prendre la ciutat.

Després de la seva derrota a Kavumu, l'exèrcit i els seus aliats "van abandonar la ciutat de Bukavu després de participar en saquejos i altres abusos", asseguren les milícies.

En la seva nota, insten la població de Bukavu a organitzar "comitès de vigilància locals per mantenir la seguretat i nomenar persones honestes i responsables per dirigir-los" i crida la població a "mantenir el control de la ciutat i no cedir al pànic".

Finalment, i com ja ha fet en altres ocasions, l'M23 exigeix a les forces militars de Burundi, aliades del Govern congolès en la seva ofensiva contra el grup, que abandonin "immediatament" les seves zones d'operacions al país, especialment a les zones pròximes de Nkomo, Nyangezi i Ruzizi.

"Les operacions militars que duen a terme aquestes forces a la República Democràtica del Congo han exacerbat una neteja ètnica, atrocitats en massa i una crisi humanitària sense precedents, la qual cosa suposa una greu amenaça per a la població local. Per això, és imperatiu que abandonin la República Democràtica del Congo sense demora", resol el grup.

El grup rebel, integrat principalment per tutsis congolesos, va llançar aquesta nova ofensiva a finals del 2022 en la ruptura del fragil acord de pau que va posar fi a una etapa prèvia del conflicte entre el 2012 i el 2013.

Ruanda és objecte de crítiques per proporcionar suport logístic, material i efectius a l'M23. El Govern ruandès rebutja aquestes acusacions i assenyala en el seu lloc les autoritats congoleses per reprimir els tutsis congolesos amb suport de grups armats com les Forces Democràtiques per a l'Alliberament de Ruanda (FDLR) --fundada per hutus fugits després del genocidi a Ruanda el 1994-- i altres milícies locals.