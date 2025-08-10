Llum verda a la represa de les operacions a la mina de El Teniente després de l'ensorrament que va deixar sis morts

MADRID 10 ago. (EUROPA PRESS) -
La Direcció del Treball ha autoritzat aquest dissabte la represa gradual de les operacions a la mina xilena de El Teniente, la qual cosa permetrà l'engegada d'aquells sectors que no es van veure afectats per l'ensorrament que va tenir lloc el passat 31 de juliol i que es va saldar amb sis treballadors morts, si bé les àrees considerades de més risc continuaran restringides.
"Després de l'autorització presentada per Sernageomin i la Direcció del Treball, la divisió El Teniente de Codelco reprendrà aquesta nit, en el torn C, les seves operacions subterrànies amb una dotació aproximada de 200 treballadors, equivalent al 70% de l'habitual per a un cap de setmana", ha indicat en un comunicat la companyia minera estatal, que "espera aconseguir la normalització definitiva de les feines aquest diumenge 10 d'agost".
Abans de prendre aquesta decisió, l'organisme ha avaluat diferents paràmetres clau, com el pla de reincorporació del personal, la matriu d'identificació de perills i avaluació de riscos (MIPER), els protocols d'emergència o les activitats de formació, així com els informes del Comitè Paritari i el departament de seguretat de la companyia, tot això en el marc d'"un procés de reincorporació dissenyat per protegir la seguretat i el benestar de les persones".
Així, per exemple, continua vigent la paralització total --decretada l'1 d'agost-- dels sectors de Recursos Nord, Andesita, Andes Nord i Diamant, la reactivació completa dels quals dependrà de futures resolucions del Servei Nacional de Geologia i Mineria (Sernageomin) i de la mateixa Direcció del Treball, segons el diari xilè 'La Tercera'.
Per la seva banda, Codelco ha anunciat que anirà aixecant "a partir d'ara" --també de manera progressiva-- la suspensió de contractes motivada per l'accident i ha insistit que la represa de tota activitat passa per "complir amb les mesures de seguretat i prevenció establertes".
"La divisió El Teniente informarà tan aviat sigui possible el seu pla de represa d'activitats, les condicions i mesures implementades per a això. Per ara, la reactivació de les feines permet des d'ara aixecar la suspensió dels contractes de les empreses col·laboradores de les àrees mina informada ahir", ha afegit en una nota pública.
Dijous passat 31 de juliol es va produir l'ensorrament d'una de les galeries de la gran mina xilena de coure de El Teniente en una zona d'explotació on, per motius encara sota investigació, es va produir un col·lapse de material rocós que va posar fi a la vida de sis persones i en va ferir unes altres nou.
Després de l'incident, les autoritats van ordenar la suspensió immediata de totes les activitats subterrànies mentre es desenvolupaven tasques de rescat.
Actualment, tant el Sernageomin com la Direcció del Treball mantenen investigacions en curs per identificar les causes de l'accident i determinar en quin estat es trobaven les instal·lacions en el moment de l'ensorrament.