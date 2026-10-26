La Llista d'Estudiants s'alça amb una clara victòria a Sèrbia enfront del partit del president Vucic

MADRID, 26 oct. (EUROPA PRESS) -
La Llista d'Estudiants, liderada per Ilija Srdanovic, cardiòleg i professor a Novi Sad, ha guanyat les eleccions legislatives anticipades celebrades aquest diumenge a Sèrbia amb gairebé el 52% dels vots, segons resultats corresponents a l'escrutini del 93,4% dels col·legis electorals.
La Llista d'Estudiants ha avantatjat així en més de dotze punts percentuals (una distància que ha anat augmentant lleugerament durant la matinada) a la llista Aleksandar Vucic-Sèrbia Unida, que es quedaria amb una mica menys del 39,7% dels sufragis en uns comicis que han comptat amb la participació del 68,7% de la Comissió Electoral de la República (RIK, per les seves sigles en serbi).
Aquests resultats s'apropen notablement a les projeccions parlamentàries publicades passada la mitjanit d'aquest dilluns per l'ONG Centre per a les Eleccions Lliures i la Democràcia (CeSID) en col·laboració amb l'enquestadora IPSOS, les dades de la qual eleven la participació al 69,3%.