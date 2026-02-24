El llibertat sota fiança l'exambaixador del Regne Unit als EUA Peter Mandelson

Europa Press/Contacto/Marcin Nowak
MADRID, 24 febr. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats britàniques han posat en llibertat sota fiança a l'exambaixador del Regne Unit als Estats Units Peter Mandelson, hores després de ser detingut aquest dilluns sota "sospites de mala conducta en un càrrec públic" a causa dels seus vincles amb el delinqüent sexual Jeffrey Epstein.
Un portaveu de la Policia Metropolitana de Londres ha indicat a la matinada d'aquest dimarts que "un home de 72 anys detingut sota sospita de mala conducta en un càrrec públic ha estat posat en llibertat sota fiança a l'espera que prossegueixi la investigació".
En un breu comunicat, l'organisme ha assegurat que no pot proporcionar més informació "per no perjudicar la integritat" del procés pel qual Mandelson, que ha titllat les acusacions de "falses", ha estat detingut en un domicili de Camden i posteriorment interrogat en una comissaria londinenca.