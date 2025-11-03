En llibertat sense càrrecs un dels dos detinguts per l'apunyalament múltiple en un tren al Regne Unit

MADRID, 3 nov. (EUROPA PRESS) -
La Policia britànica ha posat en llibertat a un dels dos detinguts per l'apunyalament múltiple ocorregut a l'interior d'un tren a l'estació de Huntington (Regne Unit), a uns 120 quilòmetres al nord de Londres, mantenint així a un únic home com a sospitós d'un esdeveniment descartat ara com ara com a atac terrorista.
"Es va informar als agents que van respondre a l'incident que ell estava involucrat en l'atac i després de les investigacions podem confirmar que no va estar involucrat", ha assenyalat en un comunicat sobre aquest home de 35 anys, ara en llibertat sense càrrecs.
El cos ha indicat així que l'altre detingut, un home de 32 anys oriund de Peterborough, està sent tractat com l'únic sospitós per un presumpte delicte d'homicidi, després de recuperar un ganivet en el lloc dels fets.
Les autoritats han anunciat que 5 dels 11 hospitalitzats per l'atac ja han estat donats d'alta, mentre que una persona --un membre del personal ferroviari que va intentar detenir a l'atacant-- roman en estat crític.