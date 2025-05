Lleó XIV demana "coratge i perseverança" per als que estan involucrats en la recerca "sincera" de la pau

MADRID 25 maig (EUROPA PRESS) -

El papa Lleó XIV ha demanat "coratge i perseverança" per a les persones involucrades en la recerca "sincera" de la pau en el res del "Regina caeli" d'aquest diumenge, que s'ha celebrat per primera vegada des de la finestra del Palau Apostòlic.

"La nostra oració abraça tots els pobles que pateixen a causa de la guerra, invoquem coratge i perseverança per a tots els estan compromesos en el diàleg i en la recerca sincera de la pau", ha assenyalat el pontífex.

Després de saludar els nombrosos fidels congregats en una assolellada plaça de Sant Pere, el papa ha agraït l'afecte que li han demostrat en aquests primers dies de pontificat, demanant-los que continuïn donant-li suport amb l'oració i la proximitat. "Vaig començar el meu ministeri entre vostès, i abans de res, vull agrair-los l'afecte que em demostren, alhora que els demano que em donin suport amb les seves oracions i proximitat", ha indicat.

En la seva catequesi, Lleó XIV ha explicat que cal centrar-se en la "misericòrdia del Senyor", malgrat que un mateix es pugui sentir "insuficient". "En tot allò a què el Senyor ens crida, tant en el camí de la vida com en el de la fe, de vegades ens sentim insuficients. No obstant això justament l'Evangeli d'aquest diumenge ens diu que no hem de fixar-nos en les nostres forces, sinó en la misericòrdia del Senyor que ens ha triat, segurs que l'Esperit Sant ens guia i ens ho ensenya tot", ha afirmat.

A continuació ha recordat que els apòstols, la nit de la mort de Jesús, es trobaven angoixats, i es preguntaven com podrien ser continuadors i testimonis del Regne de Déu. "Aquest habitar de Déu en nosaltres --va continuar el papa-- és precisament el do de l'Esperit Sant, que ens agafa de la mà i ens fa experimentar, fins i tot en la vida quotidiana, la presència i la proximitat de Déu, fent-nos casa seva", ha assegurat.

"És bell --va afegir-- que, en mirar el nostre cridat, les realitats i persones que ens han estat confiades, els compromisos que tirem endavant i el nostre servei a l'Església, cadascun de nosaltres pugui dir amb confiança: encara que soc fràgil, el Senyor no s'avergonyeix de la meva humanitat, al contrari, ve a habitar dins de mi", ha postil·lat.

Aquesta tarda, el pontífex prendrà possessió com a bisbe de Roma de la basílica de Sant Joan de Letran, la catedral de la capital italiana, i després visitarà Santa Maria la Major per resar davant de la icona de la verge María Salus Populi Romani.