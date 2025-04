Lituània sosté que acceptar la sobirania russa a Crimea és obrir una "porta a l'infern"

MADRID 24 abr. (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Afers Exteriors de Lituània, Kestutis Budrys, ha advertit que acceptar la sobirania russa sobre la península de Crimea tal com el president dels Estats Units, Donald Trump, ha suggerit, és obrir una "porta a l'infern".

Defensar la sobirania russa a Crimea, annexionada després d'un referèndum el 2014, envia el senyal "perillós" que es pot reclamar legalment la propietat d'un territori després d'"ocupar-lo", ha dit aquest dijous el ministre a la ràdio del seu país.

"En qüestionar els principis del dret internacional, amb la qüestió de la sobirania de Crimea, estem obrint una porta a l'infern, de la qual sortiran dimonis que no podrem aturar", ha vaticinat.

En aquest sentit, el cap de la diplomàcia lituana ha advertit que el seu país no podrà acceptar "mai" tot allò que esquivi el dret internacional, com pot ser "arrabassar" un territori a un estat sobirà.

A mesura que la resolució del conflicte a Ucraïna no avança i queda de manifest la incapacitat de Trump per acostar posicions tal com va dir que faria, el president nord-americà ha intensificat les seves crítiques, especialment cap a Kíiv.