Trump apunta a un "tremend nou capítol" en els llaços amb l'Iraq després del nomenament del nou primer ministre

MADRID 1 maig (EUROPA PRESS) -
El president d'Estats Units, Donald Trump, ha felicitat al primer ministre designat de l'Iraq, Alí al Zaidi, i ha afirmat que el seu nomenament per formar el nou Govern al país asiàtic suposa "l'inici d'un tremend nou capítol" entre ambdues nacions.
"Felicitats a Alí al Zaidi per la seva nominació com a proper primer ministre de l'Iraq. Li desitgem èxit mentre treballa per formar un nou Govern lliure de terrorisme que pugui donar un futur més brillant per a l'Iraq", ha afirmat l'inquilí de la Casa Blanca en un missatge en xarxes socials.
"Esperem que s'estableixi una nova relació sòlida, dinàmica i altament productiva entre l'Iraq i Estats Units", ha dit Trump, qui ha expressat el seu desig que les relacions bilaterals estiguin marcades "per una prosperitat, estabilitat i èxits com mai s'ha vist abans".
Per la seva banda, l'oficina d'Al Zaidi ha confirmat que tots dos han mantingut una conversa telefònica, en la qual Trump "li ha convidat formalment a visitar Washington una vegada formi el Govern", un extrem que no ha estat revelat pel mandatari nord-americà.
"Tots dos han discutit sobre les relacions bilaterals estratègiques i les vies per desenvolupar-les i reforçar-les en diversos camps, a més d'afirmar un treball conjunt i cooperació bilateral per consolidar l'estabilitat a la regió", ha resolt en un comunicat en xarxes socials.
El president de l'Iraq, Nizar Amidi, va encomanar el dilluns a Al Zaidi --qui va rebre prèviament el suport del principal partit del país, la coalició xiïta Marc de Coordinació-- la formació del nou Govern, que posteriorment haurà de ser aprovat pel Parlament.
Marc de Coordinació va anunciar al gener a l'ex primer ministre Nuri al Maliki com a candidat, però les reticències d'Estats Units per la seva vinculació amb Iran finalment van tirar la seva nominació, la qual cosa va donar pas al suport a Al Zaidi. A l'Iraq regeix un acord arran de la invasió nord-americana de 2003 que estableix que el president del Parlament ha de ser membre de la comunitat sunnita, mentre que el primer ministre ha de ser xiïta i el president ha de ser kurd.