L'Iraq tanca el pas fronterer de Mesena (sud-est) amb l'Iran "fins a nou avís"

Maksim Konstantinov / Zuma Press / Europa Press
MADRID, 21 oct. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats de l'Iraq han ordenat el tancament per "raons tècniques" i "fins a nou avís" del suroriental pas fronterer d'Al Shaib, a la governació de Mesena --enfront de la província iraniana de Juzestan--, més d'un mes després de destituir al comandant provincial de la Policia després de reconèixer que va ser des d'allí on es va llançar l'atac contra l'oleoducte saudita Est-Oest, principal ruta alternativa a l'estret d'Ormuz per al petroli saudita.
"Han arribat directrius governamentals des de la capital, Bagdad, per tancar el pas situat a l'est de la governació de Maysan a partir de les 6.00 hores (hora local) del dimecres, fins a nou avís", ha declarat a l'agencia iraquiana Shafaq una font informada del Consell de Mesena, la mateixa que ha agregat que el tancament es deu a "raons tècniques", sense especificar la naturalesa d'aquestes raons ni la durada prevista del tancament.
La notícia, confirmada també per una font del Govern a l'agència nacional NINA, arriba després que el primer ministre, Alí al Zaidi, emetés el 12 de setembre una directiva per tancar els passos fronterers amb l'Iran, inclòs el d'Al Shaib, davant d'informacions de la implicació de Teheran en atacs amb drons llançats des de territori iraquià contra l'oleoducte Est-Oest a l'Aràbia Saudita.