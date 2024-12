L'Iraq repatria a prop de 2.000 militars sirians que van fugir després de l'enderrocament del règim d'Al Assad

Sally Hayden/SOPA Images via ZUM / DPA

MADRID, 20 des. (EUROPA PRESS) -

Les autoritats de l'Iraq han anunciat aquest dijous que han repatriat a prop de 2.000 militars sirians que van creuar la frontera fugint de l'ofensiva de jihadistes i rebels llançada a la fi de novembre, va acabar per provocar la caiguda del règim de Bashar al Assad, qui va fugir del país el 8 de desembre.

"En coordinació amb algunes parts del costat sirià, 1.905 agents han estat retornats i lliurats de manera legal a una força de protecció del costat sirià en l'encreuament fronterer d'Al Qaim", ha informat la Cèl·lula de Seguretat de Mitjans de l'Iraq, vinculada al Ministeri de Defensa.

Aquest organisme ha assenyalat a través d'un comunicat publicat en el seu perfil de la xarxa social Facebook que els soldats han estat retornats "per petició pròpia" i després d'haver pres per escrit la promesa de ser inclosos en una amnistia decretada per les noves autoritats sirianes.

"Les forces de seguretat iraquianes demanen a les actuals autoritats sirianes que protegeixin als oficials i membres que van ser retornats, els incloguin en l'amnistia i garanteixin el seu retorn a les seves honorables famílies que els esperen, de conformitat amb les normes de Drets Humans i mostrant bona fe", resa la missiva.

D'altra banda, Bagdad ha confirmat que les armes que estaven en possessió dels militars que van fugir estan en possessió del Ministeri de Defensa iraquiana i es lliuraran al nou Govern sirià quan estigui format. Tal com ha explicat, quan els sirians van intentar entrar al país veí, les Forces Armades iraquianes van formar comitès amb els departaments de seguretat i Intel·ligència per inventariar els noms i armes.