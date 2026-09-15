L'Iran transmet al Líban el seu "ple suport" davant de "l'ocupació i les agressions" israelianes

Iranian Foreign Ministry / Zuma Press / Europa Pre
MADRID, 15 set. (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Exteriors de l'Iran, Abbas Araqchi, ha mostrat al president del Parlament libanès, Nabih Berri, "el ple suport de la República Islàmica de l'Iran a l'honorable resistència libanesa contra l'ocupació i les agressions", reivindicant "la necessitat de reforçar la coordinació" entre països del Pròxim Orient per "fer front" a Israel.
"El Ministre d'Exteriors del nostre país ha subratllat el ple suport de la República Islàmica de l'Iran a l'honorable resistència libanesa contra l'ocupació i les agressions del règim sionista", ha indicat la pròpia cartera en un comunicat a xarxes en la qual ha abordat la conversa entre tots dos responsables.
En aquest sentit, Araqchi ha expressat a Berri --que no s'ha pronunciat sobre aquest tema fins al moment-- "la constant preocupació de l'Iran per preservar la sobirania nacional i la integritat territorial del Líban enfront de les agressions del règim israelià genocida".