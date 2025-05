L'Iran suspèn l'aplicació obligatòria del hijab en públic

El Consell de Seguretat Nacional desautoritza el Parlament i paralitza l'execució de la llei

El Consell de Seguretat Nacional de l'Iran ha suspès l'aplicació de la polèmica llei que imposava a les dones que portessin posat en públic el hijab.

El president del Parlament iranià, Mohammad Bagher Ghalibaf, ha confirmat aquest diumenge una decisió del Consell de Seguretat que deroga la mesura aprovada l'any passat pel legislatiu, caracteritzat per la presència de nombrosos diputats extremistes.

No obstant això, el Consell de Seguretat iranià és el màxim òrgan de presa de decisions del país i, segons la Constitució, també pot revisar les decisions tant del Parlament com fins i tot del govern.

"La Secretaria del Consell Suprem de Seguretat Nacional ens ha informat per escrit que la llei del hijab no es promulgarà de moment", ha indicat el president del Parlament en una declaració recollida pel portal de notícies 'Entekhab'.

La llei imposa fortes multes, la retirada de serveis públics i, en cas de reincidència, penes de presó a les dones que no es cobreixin els cabells en públic. Fins a l'anunci de Ghalibaf, es trobava en procés de remodelació després de diversos episodis de protestes i sota el recel del reformista president del país, Masoud Pezeshkian.

El Parlament, per contra, ha insistit a aplicar la llei d'una vegada per sempre per defensar els valors islàmics de "la invasió cultural d'Occident".

L'oposició a la llei ha augmentat amb protestes multitudinàries sota el lema "Dona, vida, llibertat" després de la mort de la jove kurda iraniana Mahsa Amini a la tardor del 2022 per lesions patides quan estava sota custòdia de la Policia de la Moral per presumptament violar el codi de vestimenta islàmic en portar incorrectament el mocador.