L'Iran revela un pacte "general" amb els EUA sobre "principis rectors" per a un acord nuclear

MADRID 17 febr. (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Exteriors de l'Iran, Abbas Araghchi, ha assenyalat aquest dimarts que la segona ronda de converses indirectes amb els Estats Units (EUA) ha comptat amb "discussions força seriosos" i ha desvelat un "acord general sobre un seguit de principis rectors" per abordar un possible acord sobre el programa nuclear iranià.
"En aquesta ronda, hi ha hagut converses força serioses en comparació amb la ronda anterior, i hi ha hagut un ambient més constructiu", ha afirmat després d'aquests contactes, celebrats a Ginebra amb la mediació d'Oman, encarregat de transmetre els missatges entre les delegacions iraniana i nord-americana.
Així, ha sostingut que "s'han presentat diverses idees, que s'han deliberat amb seriositat, i finalment s'ha arribat a un acord general sobre un conjunt de principis rectors sobre els quals ens basarem a partir d'ara i que inclourem en el text d'un possible acord", segons unes declaracions publicades per les seves xarxes socials.
"Això no vol dir que puguem arribar a un acord ràpidament, però almenys el camí ha començat. Esperem fer-ho com més aviat millor i estem disposats a dedicar-hi temps, però a l'hora de redactar el text, la feina es torna més difícil i detallada", ha explicat Araghchi.