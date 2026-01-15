L'Iran reobre el seu espai aeri després de gairebé 5 hores davant de les preocupacions per un atac dels EUA

Europa Press/Contacto/Rouzbeh Fouladi - Arxiu
MADRID, 15 gen. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats iranianes han reobert el seu espai aeri després d'una suspensió de tots els vols que ha durat al voltant de cinc hores, segons dades recaptades per la pàgina web especialitzada en el seguiment d'operacions aèries FlightRadar24, i enmig de les creixents amenaces d'un atac per part dels Estats Units.
D'acord a aquest portal web, el NOTAM (acrònim en anglès d'un avís al personal d'aviació) ha expirat i alguns vols han reprès la seva ruta cap a Teheran, després d'un tancament que ha obligat a les aerolínies a cancel·lar, desviar o retardar vols.
La mateixa plataforma ha informat poc abans de les 2.00 hores d'aquest dijous (23.30 hores d'aquest dimecres a Espanya) de l'avís, indicant que té una validesa de "poc més de dues hores" en les quals només podien aterrar o desenganxar de territori iranià els vols internacionals amb "permís".
El tancament de l'espai aeri s'ha produït després que el president dels Estats Units, Donald Trump, hagi amenaçat en els últims dies amb atacar l'Iran si les forces de seguretat d'aquest país no posen fi a les morts en les protestes antigovernamentals, si bé la Casa Blanca va afirmar a principis d'aquesta setmana que "la diplomàcia sempre és la primera opció" per al mandatari.
Aquest mateix dimecres, el propi Trump ha afirmat que "les morts a Iran han parat".