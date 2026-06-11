L'Iran reivindica nous atacs contra bases nord-americanes a Bahrain i Kuwait

Iranian Army Office/ZUMA Press W / DPA - Arxiu
MADRID, 11 juny (EUROPA PRESS) -
La Guàrdia Revolucionària iraniana ha informat a la matinada d'aquest dijous del llançament de dues noves onades d'atacs contra bases i interessos nord-americans en Bahrain i Kuwait, argumentant que es tracta d'una "resposta" a l'"atac" de l'Exèrcit nord-americana hores abans contra diversos enclavaments de la República Islàmica.
Concretament, ha assegurat haver atacat "18 objectius importants" pertanyents al "malvat" Exèrcit nord-americà, entre els quals ha fet referència a les bases aèries d'Ali Al Salem i Ahmad Al Jaber, a Kuwait, així com a la de Sheij Isa, a Bahrain, segons ha informat l'agència de notícies Tasnim, vinculada a la Guàrdia Revolucionària.
Ho ha fet al·legant que es tracta d'un "càstig a l'agressor" i "en resposta a l'atac de l'Exèrcit nord-americà assassí de nens contra algunes de les unitats de servei i llocs costaners de la Guàrdia Revolucionària, la caserna general de la Policia i la zona de l'aeroport de Bandar Abbas", al sud del país.