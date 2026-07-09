L'Iran reivindica atacs contra instal·lacions nord-americanes "clau" a Kuwait i Bahrain

Europa Press/Contacto/Bahrain's Interior Ministry
MADRID, 9 jul. (EUROPA PRESS) -
La Guàrdia Revolucionària de l'Iran ha reivindicat el llançament d'atacs contra infraestructures i instal·lacions "clau" dels Estats Units a Kuwait i Bahrain, amb prou feines "una hora després" que els Estats Units hagin perpetrat aquest dimecres una nova onada d'agressions contra el territori iranià, en la qual és la seva segona jornada consecutiva d'ofensiva contra la República Islàmica.
Concretament, ha assegurat en un comunicat difós per l'agència Tasnim (vinculada a la pròpia Guàrdia Revolucionària) haver "destruït" la "infraestructura i instal·lacions clau" a les bases nord-americana d'Arifjan i Ali al Salem, a Kuwait, així com a la base aèria nord-americana Sheij Isa i Jufair, en Bahrain.
"Els Estats Units, que incompleix els seus compromisos, en violar tots els seus compromisos, va tornar a atacar diverses zones costaneres del sud de l'Iran i dos ponts a les províncies orientals que condueixen a la sagrada Mashad", ha precisat la Guàrdia Revolucionària.