L'Iran reivindica atacs contra bases dels EUA a Bahrain i altres punts de Pròxim Orient

Europa Press/Contacto/Iranian Army Office
MADRID, 3 juny (EUROPA PRESS) -
La Guàrdia Revolucionària iraniana ha afirmat a la matinada d'aquest dimecres haver atacat "amb míssils i drons" la seu de la Cinquena Flota de l'Armada dels Estats Units situada a Bahrain, així com a altres bases aèries de Pròxim Orient, a manera de "resposta", han asseverat, a agressions prèvies perpetrades per l'Exèrcit nord-americà.
"L'enemic nord-americà, en una nova agressió, va atacar amb els seus projectils aeris una torre de comunicacions de la Guàrdia Revolucionària, situada al sud de l'illa de Qeshm", han indicat en un comunicat recollit per l'agència semioficial iraniana Fars, en el qual ha agregat que "en resposta" a tal agressió "la seva base aèria i els seus helicòpters situats en un país de la regió, així com la caserna general de la Cinquena Flota dels Estats Units, han estat atacats per míssils i drons de la Força Aeroespacial de la Guàrdia Revolucionària".
Això aniria d'acord amb els "atacs d'autodefensa" que els uniformats nord-americans diuen haver dut a terme a la illa iraniana de Qeshm, situada en l'estratègic estret d'Ormuz, contra una estació de control terrestre militar.