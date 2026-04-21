L'Iran reitera que no negociarà "sota l'amenaça i la força" i afirma que els EUA "se n'haurien d'haver adonat"

MADRID 21 abr. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats de l'Iran han reiterat aquest dimarts que no negociaran "sota l'amenaça i la força" i han afirmat que els Estats Units (EUA) "se n'haurien d'haver adonat", davant els dubtes sobre una possible segona ronda de contactes al Pakistan per mirar d'arribar a un acord per a la fi de l'ofensiva desencadenada per sorpresa el 28 de febrer per part de les forces israelianes i nord-americanes al país asiàtic.
"És una veritat universalment reconeguda que un país amb una gran civilització no negociarà sota l'amenaça i la força", ha dit l'ambaixador de l'Iran al Pakistan, Reza Amiri Moghadam, a través d'un missatge publicat a les xarxes socials.
Així, ha argumentat que "aquest és un principi substancial, islàmic i teològic". "M'agradaria que els EUA se n'haguessin adonat", ha assenyalat, amb prou feines unes hores després que el president nord-americà, Donald Trump, reiterés les amenaces contra el país asiàtic.
L'inquilí de la Casa Blanca ha assegurat que l'Iran s'asseurà a la taula de negociacions a Islamabad i ha advertit que, en cas contrari, "s'enfrontarà a problemes mai vistos". En aquest sentit, ha assenyalat que espera que Teheran arribi a un acord "just" i pugui començar la reconstrucció "sense armes nuclears".
El mateix Trump va confirmar dilluns que la delegació dels EUA encapçalada pel vicepresident, J.D. Vance, està de camí al Pakistan per a una nova ronda de converses de pau amb l'Iran, si bé Teheran no ha confirmat ara com ara si hi serà present, enmig de les denúncies de violacions per part de Washington de l'alto el foc de dues setmanes pactat el 8 d'abril, que expira aquest mateix dimarts.