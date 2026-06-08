L'Iran registra explosions a Teheran, Isfahan i Tabriz després de l'anunci d'Israel de nous atacs aeris

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MADRID, 8 juny (EUROPA PRESS) -
Diverses explosions han estat registrades a Teheran, capital de l'Iran, així com a les ciutats d'Isfahan i Tabriz, al centre i nord-oest del país, respectivament, després que l'Exèrcit israelià anunciés a la matinada d'aquest dilluns atacs contra la República Islàmica.
El so de les detonacions en aquestes urbs que ja han estat objecte d'atacs previs des de l'inici de l'ofensiva llançada pels Estats Units i Israel contra l'Iran el passat 28 de febrer, ha estat confirmat per l'agència de notícies iraniana Fars, sense que de moment s'hagin donat a conèixer més detalls.
Per la seva banda, les Forces de Defensa d'Israel han informat aquesta mateixa matinada del llançament d'atacs aeris contra objectius militars a l'oest i centre del país asiàtic.