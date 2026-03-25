L'Iran rebutja la proposta "excessiva" dels EUA per posar fi a la guerra

MADRID 25 març (EUROPA PRESS) -
L'Iran ha rebutjat aquest dimecres la proposta dels Estats Units (EUA) per posar fi a la guerra formulada el passat 28 de febrer en afirmar que es tracta d'una posició "excessiva" que evidencia la manca de voluntat de Washington d'arribar a un pacte, i han reiterat que posaran les "condicions" per al cessament de les hostilitats.
Segons informa el canal estatal Press TV, citant un alt funcionari polític i de seguretat amb coneixement sobre els contactes, l'Iran ha rebut una proposta dels EUA formulada a través de diversos canals diplomàtics. Amb tot, per a la República Islàmica aquesta proposta és "excessiva" i no es correspon amb la realitat en el terreny.
"L'Iran posarà fi a la guerra quan decideixi fer-ho i es compleixin les seves pròpies condicions", ha assegurat el funcionari a Press TV, que ha indicat que Teheran ha comunicat a tots els intermediaris que un alto el foc està condicionat a l'acceptació de totes les seves condicions.
"No se celebraran negociacions abans d'això", ha indicat, en al·lusió als diferents aspectes per pactar un alto el foc i després d'insistir que les represàlies de l'Iran continuaran fins que no es compleixin les condicionis iranianes.
Les autoritats iranianes han insistit que els EUA i Israel han d'aturar l'"agressió", garantir mecanismes perquè no es repeteixi l'atac contra Teheran, reparacions de guerra i el reconeixement de tots els actors internacionals de l'autoritat iraniana sobre l'estret d'Ormuz.