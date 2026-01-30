L'Iran es mostra disposat a negociar amb els EUA sobre el seu programa nuclear després de les amenaces de Trump

Europa Press/Contacto/Iranian Foreign Ministry
"Una negociació basada en amenaces, intimidació i exigències unilaterals i il·legítimes no pot ser eficaç", assegura Araghchi
MADRID, 30 gen. (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Exteriors de l'Iran, Abbas Araghchi, s'ha mostrat disposat aquest divendres a encetar negociacions sobre el seu programa nuclear amb els Estats Units (EUA) sempre que Washington deixi de banda les exigències "unilaterals" i es tinguin en compte les preocupacions "legítimes" de Teheran després de les recents amenaces del president nord-americà, Donald Trump.
Després de reunir-se amb el seu homòleg turc, Hakan Fidan, a Istanbul, Araghchi ha afirmat que Teheran actuarà "amb seriositat en la defensa de la seva sobirania i seguretat nacional", mentre que "es manté ferm en l'ús de la diplomàcia per assegurar els interessos de la nació iraniana i preservar la pau i seguretat regionals".
En aquest sentit, ha reiterat que l'Iran està disposat a entrar en negociacions, sempre que "es desenvolupin des d'una posició d'igualtat, a partir d'interessos i el respecte mutu", segons ha recollit l'agència de notícies IRNA.
"Una negociació basada en amenaces, intimidació i exigències unilaterals i il·legítimes no pot ser eficaç, i la República Islàmica de l'Iran certament no tolerarà aquests enfocaments", ha expressat el ministre, per criticar la posició contradictòria dels EUA.
El president turc, Recep Tayyip Erdogan, ha mantingut aquest mateix divendres una trucada amb el seu homòleg iranià, Masoud Pezeshkian, en la qual s'ha ofert per intervenir amb els EUA davant les creixents tensions entre tots dos països.