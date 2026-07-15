L'Iran llança nous atacs contra actius dels EUA a bases militars de Jordània, Bahrain i Kuwait

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MADRID, 15 jul. (EUROPA PRESS) -
L'Exèrcit de l'Iran ha anunciat a la matinada d'aquest dimecres un nou bombardeig amb drons contra actius militars dels Estats Units a Pròxim Orient, concretament contra una base aèria de Jordània que ja havia estat blanc d'atacs iranians dijous passat, una altra base a Bahrain i una tercera a Kuwait, en el marc de l'última escalada militar entre Teheran i Washington.
"La base d'Al Azraq, a Jordània, on se situaven els caces F-18, l'edifici d'allotjament i el gran magatzem d'equips de l'Exèrcit terrorista nord-americà, ha estat atacada amb drons", ha anunciat l'Exèrcit en un comunicat difós per l'agencia iranià Tasnim, vinculada a la Guàrdia Revolucionària Islàmica.
En un comunicat divulgat poc després per la mateixa agència, el propi cos militar ha assegurat haver dut a terme "una nova onada d'atacs amb drons" contra la citada base jordana, amb "els caces F-18 i els grans magatzems d'equips de l'exèrcit nord-americà" com a objectiu.