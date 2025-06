L'Iran i Israel intercanvien atacs contra Tel Aviv i Teheran en la sisena jornada d'enfrontaments

MADRID, 18 juny (EUROPA PRESS) -

Les Forces de Defensa d'Israel (FDI) han anunciat a la matinada d'aquest dimecres la detecció de diversos míssils llançats des de territori iranià, al mateix temps que han llançat atacs contra Teheran en la sisena jornada d'atacs entre els dos països.

Segons el diari 'The Times of Israel', les autoritats iranianes han llançat fins a 25 míssils, un dels quals ha provocat un incendi al centre del país, si bé fins al moment no s'han registrat víctimes.

Per la seva banda, les Forces Armades israelianes han dut a terme diversos atacs contra la capital iraniana, Teheran, anunciats poc després que el seu portaveu en àrab, Avichay Adraee, hagi ordenat l'evacuació dels seus residents perquè "en les properes hores" l'Exèrcit israelià atacarà "la infraestructura militar del règim iranià".