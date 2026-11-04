L'Iran interpreta la victòria demòcrata als EUA com un 'no' rotund a la guerra

Icana / Zuma Press / Europa Press
MADRID, 4 nov. (EUROPA PRESS) -
El cap negociador iranià i president del Parlament, Mohamed Baqer Qalibaf, ha afirmat aquest dimecres que els resultats de les 'midterms', en les quals el Partit Demòcrata ha aconseguit el control d'ambdues cambres del Congrés, demostren que els ciutadans nord-americans han dit "no a la guerra" i avisat Washington de greus conseqüències si traeix aquest mandat.
A través d'un missatge publicat a les seves xarxes socials després de confirmar-se el resultat electoral al país nord-americà, Qalibaf ha valorat que, ja sigui "per consciència o pel cost de la vida", el poble nord-americà ha rebutjat la via militar, un missatge que la República Islàmica "recolza".
En aquest sentit, l'alt càrrec iranià ha llançat un advertiment a l'Administració nord-americana: "Si el Govern dels EUA traeix la voluntat del seu públic per servir a xantatgistes i finançadors internacionals, aprendrà que nostre 'NO' ve acompanyat d'un malson".