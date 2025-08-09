L'Iran expressa preocupació per una possible "intervenció estrangera" després de l'acord entre Armènia i l'Azerbaidjan

MADRID 9 ago. (EUROPA PRESS) -
El Ministeri d'Exteriors de l'Iran ha alertat aquest dissabte sobre les "conseqüències negatives" que podria tenir una "intervenció estrangera" a la regió del Caucas després de la signatura de l'acord entre Armènia i l'Azerbaidjan sota els auspicis dels Estats Units.
Si bé la cartera d'Exteriors iraniana ha acollit "amb beneplàcit" l'acord signat entre les parts i ha assegurat que això suposa "un pas important cap a l'assoliment d'una pau duradora a la regió", també ha traslladat la seva preocupació pel que fa a la possible "intervenció estrangera" prop de les seves fronteres, la qual cosa "podria soscavar la seguretat i l'estabilitat" al Caucas.
"L'establiment de vies de comunicació i l'eliminació dels bloquejos a les xarxes de transport només contribuiran a l'estabilitat, la seguretat i el desenvolupament econòmic per als pobles de la regió si es duen a terme en un marc de benefici mutu, respecte de la sobirania nacional i integritat territorial, i sense ingerències estrangeres", ha ressaltat en un comunicat.
Així mateix, el Ministeri ha assenyalat que l'Iran "continua disposat" a impulsar "una cooperació constructiva basada en interessos mutus" amb els actors regionals a fi de "preservar la pau, l'estabilitat i el desenvolupament econòmic". "No hi ha cap dubte que la pau i l'estabilitat a la regió del Caucas serveixen als interessos de tots els països de la regió", ha resolt.
L'acord arriba després que el president de l'Azerbaidjan, Ilham Aliyev, i el primer ministre armeni, Nikol Pashinyan, es reunissin a principis de juliol a la capital dels Emirats Àrabs Units (EAU), Doha, per abordar el procés de pau i "l'agenda de normalització" de les relacions bilaterals. El passat mes de març les parts ja van acordar la versió final del text de pau.