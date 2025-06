L'Iran exigeix a Trump que no falti al respecte a l'aiatol·là Khamenei si espera reprendre les negociacions

Araghchi celebra que el seu país ha obligat Israel a "cridar el papà" per defensar-se

MADRID, 28 juny (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Exteriors de l'Iran, Abbas Araghchi, ha exigit al president dels Estats Units, Donald Trump, que no falti al respecte al líder suprem del país, l'aiatol·là Ali Khamenei, en interpretar com un insult que el mandatari nord-americà considerés aquest divendres com una arrogància la declaració de victòria formulada per la gran autoritat de l'Iran i anomenar-lo mentider.

Trump va denunciar ahir el discurs "d'odi" pronunciat dijous per Khamenei, a qui ha assegurat que "va salvar" en l'últim conflicte perquè "sabia exactament on s'amagava".

"El vaig salvar d'una mort molt lletja i humiliant i no té per què dir: gràcies, president Trump", ha declarat l'inquilí de la Casa Blanca, que ha recriminat de manera particular a Khamenei que digués que l'Iran havia "guanyat la guerra" quan "sap que és una mentida". "Se suposa que un home tan creient no hauria de mentir", ha afegit.

En resposta, Araghchi ha avisat Trump que, "si desitja amb sinceritat" un acord nuclear amb la república islàmica, recentment sortida d'un conflicte armat amb Israel, "hauria de deixar de costat el to irrespectuós i inacceptable cap al líder suprem de l'Iran i deixar de ferir els seus milions de seguidors fidels".

"La bona voluntat engendra bona voluntat, i el respecte engendra respecte", ha afegit el ministre a la xarxa social X.

Araghchi ha insistit finalment que el seu país ha sortit ben parat d'aquest conflicte, perquè va demostrar que "el règim israelià no tenia cap altra opció que acudir al "papà", en referència als Estats Units, "per evitar ser aixafat pels nostres míssils, no tolera amenaces ni insults".

"Si aquestes fantasies condueixen a errors pitjors, l'Iran no dubtarà a revelar les seves veritables capacitats, la qual cosa sens dubte posarà fi a qualsevol deliri sobre el poder de l'Iran", ha avisat el ministre.