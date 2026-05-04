L'Iran executa a tres suposats membres del Mossad relacionats amb les protestes antigovernamentals del gener

Monika Skolimowska/dpa - Arxiu
MADRID, 4 maig (EUROPA PRESS) -
Les autoritats judicials de l'Iran han penjat aquest dilluns a tres suposats integrants del servei d'Intel·ligència exterior d'Israel, el Mossad, condemnats per càrrecs relacionats amb les protestes antigovernamentals del passat mes de gener, les quals van resultar durament reprimides pel país centreasiàtic.
Els executats responen als noms de Mehdi Rasuli, Mohamad Reza Miri i Ebrahim Doulatabadi, atribuint-se'ls a tots ells la mort de "diversos agents de seguretat" en el marc de les referides protestes de començaments d'any, d'acord amb la informació donada a conèixer per l'agència de notícies iraniana Fars.
En el cas dels dos primers, aquests van ser acusats d'estar relacionats amb accions operatives d'agents afiliats a governs hostils contra la seguretat de l'Iran mitjançant la destrucció de llocs i béns públics, mentre que al tercer se l'acusa d'haver portat entre 250 i 300 "alborotadores armats" amb matxets, provocant enfrontaments i la mort de diversos membres de les forces de seguretat iranianes, amb la destrucció de tendes, propietats públiques i privades i un banc.