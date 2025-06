L'Iran entén que les converses nuclears amb els EUA ja "no tenen sentit" després de l'atac d'Israel

Exteriors deixa a l'aire una decisió definitiva sobre la cinquena ronda de diàlegs de diumenge

MADRID, 14 juny (EUROPA PRESS) -

El Govern iranià considera que ara mateix ja no hi ha motius que incitin a prosseguir aquest diumenge les converses amb els Estats Units sobre el programa nuclear de la república islàmica arran de l'atac que va desencadenar Israel el passat divendres i de com el president nord-americà, Donald Trump, en tenia ple coneixement, però encara deixen la porta oberta a la seva assistència.

"L'altra part ha fet un acte que ha convertit el diàleg en una cosa que no té sentit", ha denunciat el portaveu del Ministeri d'Exteriors de l'Iran, Esmail Baqaei, en referència als Estats Units. "No poden dir que estan negociant mentre al mateix temps es reparteixen responsabilitats i permet a un règim genocida que ataqui la integritat territorial de l'Iran", ha afegit en unes declaracions recollides pel 'Teheran Times'.

Per Baqaei resulta "inconcebible" que Israel "hagi pogut cometre un crim així sense l'aprovació dels Estats Units"; un "acte criminal", ha insistit, "que sobrepassa tots els límits".

No obstant això, el portaveu ha afegit que "encara no és clar quina decisió prendrem sobre aquest assumpte diumenge", sabent que Teheran entén que Israel volia, en part, emprar aquests atacs per sabotejar les converses.

"Bàsicament, el desig constant del règim sionista era arrossegar els països occidentals al conflicte i a la intromissió a la regió. Sembla que també ho ha aconseguit aquesta vegada i, d'alguna manera, ha influït en el procés diplomàtic amb aquesta aventura. Això demostra que els responsables polítics nord-americans continuen estant molt influïts per aquest règim", ha explicat.

Dijous passat el ministre d'Exteriors d'Oman, Badr al-Busaidi, es va congratular a anunciar la cinquena ronda de converses indirectes entre l'Iran i els Estats Units, que tindrien la seva seu a la capital del seu país, Masqat. Al-Busaidi no ha esmentat res sobre aquesta qüestió des de l'atac d'Israel, que ha condemnat fermament.

"L'atac unilateral d'Israel contra l'Iran és il·legal, injustificable i una greu amenaça per a l'estabilitat regional. Ho condemno i insto la comunitat internacional a unir-se per rebutjar l'agressió israeliana i defensar la distensió i la diplomàcia amb una sola veu", ha denunciat Al-Busaidi a X.