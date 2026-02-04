L'Iran i els Estats Units pacten obrir negociacions nuclears a Oman

MADRID 4 febr. (EUROPA PRESS) -
L'Iran i els Estats Units (EUA) es reuniran aquest divendres a Oman per a unes negociacions "indirectes", al principi centrades en la qüestió nuclear, enmig de les tensions a tota la regió per les continuades amenaces del president nord-americà, Donald Trump, de llançar un atac militar contra la República Islàmica.
Segons informen mitjans iranians, Masqat, la capital, acollirà els contactes indirectes entre la delegació iraniana i la nord-americana en unes converses l'abast de les quals s'hauria limitat a les qüestions nuclears i a la retirada de les sancions contra l'Iran.
S'espera que les delegacions estiguin encapçalades pel ministre d'Exteriors iranià, Abbas Araghchi, i l'enviat especial nord-americà, Steve Witkoff, respectivament.
Aquest dimarts el president de l'Iran, Masoud Pezeshkian, va donar instruccions per negociar amb els EUA, sempre que les converses tinguessin lloc en "un context propici" i "lliure d'amenaces i expectatives forassenyades".