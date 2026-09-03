L'Iran eleva a més de 140 les persones ferides en els darrers atacs dels EUA contra el país

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MADRID, 3 set. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats iranianes han elevat a 142 el nombre de persones que han resultat ferides per causa dels darrers atacs perpetrats pels Estats Units entre el 31 d'agost i el 2 de setembre contra el país, els quals s'han cobrat la vida d'almenys 18 persones.
Així ho ha confirmat el portaveu del Ministeri de Salut, Hosein Kermanpur, en un missatge a les xarxes socials en el qual ha precisat que 61 d'elles eren dones i 44 menors d'edat.
"Darrere de cada nomb, hi ha una persona i una família", ha sostingut el portaveu en relació amb els últims atacs aeris perpetrats per l'Exèrcit nord-americà contra la República Islàmica.
Aquest saldo de ferits se suma als 18 morts prèviament anunciats per les autoritats iranianes, després dels últims bombardejos nord-americans, que també van causar danys en una cerimònia nupcial a la ciutat de Kohstak, al sud del país, morint quatre convidats.
De la mateixa manera, les autoritats de Khuzestan van lamentar que altres set persones havien mort en el marc d'una andanada d'atacs contra diversos punts de la província, sense detalls sobre les seves identitats o sobre els llocs atacats per les tropes dels Estats Units.
Per la seva banda, la Guàrdia Revolucionària de l'Iran va confirmar la mort de quatre dels seus membres en "un atac del brutal i terrorista règim nord-americà" contra Kermanshah (nord-oest), al que se sumen tres membres del grup paramilitar Basij a la illa de Lavan, situada en el golf Pèrsic.