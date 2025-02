L'Iran diu que els plans de Trump encaixen amb la política d'"anihilació" israeliana

Demana una "condemna ferma" per part de la comunitat internacional i les Nacions Unides

MADRID, 6 febr. (EUROPA PRESS) -

Les autoritats de l'Iran han reafirmat aquest dijous que el pla anunciat pel president nord-americà, Donald Trump, per desplaçar i reubicar de manera permanent els palestins de la Franja de Gaza encaixa amb la política d'"anihilació" del "règim sionista" d'Israel.

El portaveu del Ministeri d'Exteriors iranià, Esmaeil Baqaei, ha rebutjat novament el pla i ha destacat que aquestes iniciatives són "escandaloses". Així, ha denunciat en un comunicat que la idea implica un "desplaçament forçós" de la població de l'enclavament palestí.

Per això, ha instat la comunitat internacional i les Nacions Unides a fer un pas endavant i condemnar de manera "ferma" el pla del magnat novaiorquès, que apunta al desplaçament de la població gaziana a Egipte i Jordània i que ha estat ben acollit per les autoritats d'Israel.

En aquest sentit, ha afirmat que els plans d'Israel per a l'enclavament palestí suposen un "atac als principis fonamentals del dret internacional i la Carta de les Nacions Unides" i ha incidit que "no hi ha dubte que un poble que ha resistit als pitjors crims i agressions del règim d'ocupació durant els darrers 76 anys no deixarà que els Estats Units destrueixin la seva identitat nacional i històrica".