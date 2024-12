L'Iran diu que "ningú no es beneficia d'una altra guerra a Síria"

Teheran reitera el seu suport a Damasc i mostra disposició a defensar una via diplomàtica per "reduir les tensions"

MADRID, 3 des. (EUROPA PRESS) -

El Govern de l'Iran ha destacat que "ningú no es beneficia d'una altra guerra a Síria" i ha alertat del risc de "propagació del terrorisme" a la regió a causa de l'augment de la inestabilitat, després que grups gihadistes i rebels llancessin la setmana passada una nova ofensiva a gran escala al nord-oest del país.

El ministre d'Exteriors iranià, Abbas Araghchi, ha indicat que en les converses amb Síria i Turquia "tothom ha estat d'acord". "Ningú no es beneficia d'una altra guerra a Síria. El conflicte conté un cent per cent de possibilitats de propagació del terrorisme a la zona", ha dit.

Així, ha destacat les "importants converses" durant la seva recent visita a Damasc amb el president sirià, Bashar al-Assad, i el "debat constructiu" amb el ministre d'Exteriors turc, Hakan Fidan, en el posterior desplaçament a Ankara per abordar la crisi.

"Com sempre, l'Iran està al costat del poble sirià, del govern i l'exèrcit en la lluita contra el terrorisme", ha manifestat a través d'X, on ha destacat que Teheran està "preparat" per "defensar una reducció de les tensions a la regió a través del diàleg i la diplomàcia".

Teheran, un dels principals suports diplomàtics i militars de Damasc, ja va afirmar dilluns que mantindrà el desplegament d'"assessors militars" al país, després de la mort d'un alt càrrec de la Guàrdia Revolucionària Islàmica present a la zona en suport a les autoritats sirianes i va vincular aquesta presència a la voluntat del govern d'Al-Assad.

Aquesta ofensiva de grups rebels i gihadistes és la primera a gran escala des que els presidents de Turquia i Rússia, Recep Tayyip Erdogan i Vladímir Putin, respectivament, van pactar el 2020 un alto el foc després de mesos de combats. Moscou és un dels principals suports internacionals del president sirià i la seva intervenció militar el 2015 va permetre a les forces governamentals repel·lir els avanços rebels.