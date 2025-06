L'Iran dispara una nova tanda de míssils contra Israel, que activa les alertes a diverses zones

MADRID 17 juny (EUROPA PRESS) -

Les Forces de Defensa d'Israel (FDI) han anunciat el llançament per part de l'Iran d'una nova tanda de míssils dirigits contra territori israelià, fet que ha comportat l'activació de les alertes a diverses zones del país pel temor a futurs impactes.

L'exèrcit israelià ha exhortat la població a través de les xarxes socials a respectar les ordres de les autoritats mentre els sistemes de defensa antiaèria miren de frenar l'amenaça, tenint en compte que la Cúpula de Ferro no és "hermètica" i, per tant, hi ha la possibilitat que algun projectil no sigui interceptat.

Aquests llançaments es produeixen poc després que les FDI hagin reconegut una altra "onada d'atacs" sobre diversos objectius a l'Iran, en concret contra disparadors de míssils, en un encreuament constant de bombardejos que va començar divendres passat i en què cap de les dues parts ha donat mostres de frenar aquests darrers dies.

El Govern israelià estima que a Israel han mort 24 persones com a conseqüència dels atacs iranians, mentre que a l'Iran la xifra de morts ja rondaria els 225, entre ells comandaments de la Guàrdia Revolucionària Islàmica i de les Forces Armades.