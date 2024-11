L'Iran deté al cap de l'atac que va matar una desena de policies la setmana passada a l'est del país

MADRID 3 nov. (EUROPA PRESS) -

Les autoritats iranianes han anunciat la detenció de l'organitzador de l'atac que va matar una desena de policies el dissabte de la setmana passada en una comissaria de la conflictiva província de Sistan i Balutxistan.

La província, a la frontera oriental del país, és l'escenari des de fa anys de les activitats de grups armats separatistes.

El portaveu policial Sardar Said Montazerul ha identificat el detingut com Goharkoh i està estudiant la seva possible vinculació amb el grup armat salafista Jaish al-Adl (exèrcit de la Justícia, extremista sunnita) contrari a les autoritats xiïtes del país.

Junt amb el cap han estat detinguts sis presumptes extremistes més, segons ha fet saber el portaveu en una roda de premsa recollida per l'agència semioficial Mehr.